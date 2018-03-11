وزير خارجية السودان يشيد بالعلاقات مع قطر

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للخرطوم تاريخية، ومن شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وأضاف غندور، أن الجانبين سيجريان، اليوم الأحد، 11 مارس/آذار، مباحثات تتناول القضايا الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بجانب سبل تقوية العلاقات وتعزيزها بما يخدم البلدين الشقيقين، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا"

وأوضح أن: "المباحثات بين الجانبين ستكون شاملة وتتعلق بكل الملفات التي تربط بين السودان قطر"، وتابع: "نرحب بوزير الخارجية في بلده وبين أهله، خاصة وأن الوزير كلف بملف متابعة اتفاقية الدوحة لسلام دارفور".

كما أشار غندور إلى أن مندوب السودان الدائم لدى جنيف، السفير مصطفى عثمان إسماعيل، كان حمل قبل أسابيع قليلة رسالة من البشير إلى تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالعلاقات بين البلدين.

ووصل وزير الخارجية القطري إلى عاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، وسلم رسالة من أمير قطر للرئيس السوداني.

وتعتبر هذه الرسالة الثانية في غضون 10 أيام، حيث تسلم البشير في الشهر الماضي رسالة من تميم بن حمد نقلها السفير القطري لدى الخرطوم، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.