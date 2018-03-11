إطلاق عملية أمنية لتطهير جنوب غرب كركوك من جيوب "داعش"

بدأت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، بعملية أمنية لتطهير قرى وأحياء جنوب غرب كركوك، الغنية بالنفط شمالي البلاد، من جيوب تنظيم "داعش" الإرهابي.

القاهرة — سبوتنيك . وذكر موقع الحشد الشعبي أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة شرعت ألوية الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية اليوم الأحد، 11 مارس/آذار، بعملية نوعية من عدة محاور لطهير قرى ناحية الرياض من خلايا وجيوب تنظيم داعش جنوب كركوك"، لافتاً إلى أن "العملية تمت "بمشاركة ألوية الحشد الشعبي (11 و16و4 و5 و2) مع استخبارات الحشد والشرطة الاتحادية وبإسناد طيران الجيش".

وأضاف الموقع، أنه بحسب استخبارات الحشد "هناك معلومات تشير إلى وجود عدداً من عناصر داعش داخل المناطق المذكورة تستعد لتشن هجمات إرهابية واستهداف أمن المحافظة".

وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" وانتصاره النهائي على الإرهاب في الـ10 ديسمبر/كانون الأول الماضي.