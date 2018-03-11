الجيش التركي يدمر أهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

وأوضح البيان، أن "الغارات قد استهدفت مسلحين كانوا يخططون لشن هجمات من الأراضي العراقية على القواعد العسكرية التركية الموجودة بالقرب من الحدود العراقية".
وينفذ الجيش التركي عمليات جوية وبرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني — لذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين — شمالي العراق وذلك بذريعة تعرضه لهجمات من الأراضي العراقية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن، أمس السبت، أن تركيا تستعد لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الحكومة العراقية لتطهير المناطق العراقية القريبة من الحدود التركية من الإرهابيين.
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