الجيش التركي يدمر أهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، أن مقاتلاته دمرت 18 هدفاً لحزب العمال الكردستاني في غارات جوية على مناطق يتواجد بها الأكراد شمالي العراق.

© AFP 2018/ PAUL CROCK غارات تركية على مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنطاكيا- سبوتنيك . وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان لها، اليوم الأحد، 11 مالاس/آذار: "تم تدمير 18 هدفاً لحزب العمال الكردستاني في غارات جوية نفذت في العاشر والحادي عشر من مارس/آذار الجاري على مناطق هاكورك والزاب ومتينا وأفاشين شمالي العراق".

وأوضح البيان، أن "الغارات قد استهدفت مسلحين كانوا يخططون لشن هجمات من الأراضي العراقية على القواعد العسكرية التركية الموجودة بالقرب من الحدود العراقية".

وينفذ الجيش التركي عمليات جوية وبرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني — لذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين — شمالي العراق وذلك بذريعة تعرضه لهجمات من الأراضي العراقية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن، أمس السبت، أن تركيا تستعد لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الحكومة العراقية لتطهير المناطق العراقية القريبة من الحدود التركية من الإرهابيين.