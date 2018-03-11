مسؤول في الرئاسة اليمنية يرد على أنباء احتجاز هادي في السعودية

علق عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على التصريحات التي نشرت على حساب منسوب للوزير في حكومة بن دغر صلاح الصيادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول احتجاز هادي بالرياض.

© AFP 2018/ Mohammed Huwais هادي يطلب من السعودية المزيد من السلاح وتكثيف الغارات

وأكد المفلحي، أنه لا صحة لهذه الأنباء، وقال، في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، اليوم الأحد، 11 مارس/آذار، إن مثل تلك الشائعات هي من "المضحكات المبكيات"، واصفاً مثل تلك الأخبار بـ"النكتة"، ومتسائلاً "كيف يتم احتجاز رئيس وهو يقوم بحضور المؤتمرات الدولية والإقليمية ويسافر ويعود ويصدر القرارات".

وكان حساب منسوب للصياد على "فيسبوك"، زعم أن الرئيس عبد ربه منصور هادي محتجز في السعودية، مطالباً اليمنيين بالتظاهر والاعتصام حتى عودته سالما "كما حدث مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري".

وقال الحساب: "كل اليمنيين مطالبون بالخروج والتظاهر والاعتصام، من أجل عودة الرئيس هادي إلى اليمن. لبنان استعادت رئيسها ببضعة أيام.. ونحن أهل الحكمة والإيمان تائهون ثلاث سنوات، إذا ضغطنا بعودة الرئيس هادي أضمن لكم شر هزيمة للمليشيات الإيرانية في اليمن، وإلا فانتظروا أسوأ الخيارات.ادعوا الجميع للتظاهر والاعتصام حيث ما يسمح الوضع بذلك.. كلنا من أجل عوده رئيسنا لليمن وتحقيق الانتصار على مليشيات إيران باليمن وإنهاء الانقلاب…هل أنتم مستعدين لذلك.. مالم تقبلوا أي نتائج..!!!".