مسؤول في الرئاسة اليمنية يرد على أنباء احتجاز هادي في السعودية

وكان حساب منسوب للصياد على "فيسبوك"، زعم أن الرئيس عبد ربه منصور هادي محتجز في السعودية، مطالباً اليمنيين بالتظاهر والاعتصام حتى عودته سالما "كما حدث مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري".
وقال الحساب: "كل اليمنيين مطالبون بالخروج والتظاهر والاعتصام، من أجل عودة الرئيس هادي إلى اليمن. لبنان استعادت رئيسها ببضعة أيام.. ونحن أهل الحكمة والإيمان تائهون ثلاث سنوات، إذا ضغطنا بعودة الرئيس هادي أضمن لكم شر هزيمة للمليشيات الإيرانية في اليمن، وإلا فانتظروا أسوأ الخيارات.ادعوا الجميع للتظاهر والاعتصام حيث ما يسمح الوضع بذلك.. كلنا من أجل عوده رئيسنا لليمن وتحقيق الانتصار على مليشيات إيران باليمن وإنهاء الانقلاب…هل أنتم مستعدين لذلك.. مالم تقبلوا أي نتائج..!!!".
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