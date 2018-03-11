تسجيل
13:14 11 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    البرلمان العراقي

    رئيس كتلة الفضيلة: قوات خرقت الدستور العراقي... وبغداد حرة في شراء السلاح من روسيا

    © REUTERS/
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    صرح رئيس كتلة الفضيلة، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب عمار الحميداوي، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، 11 آذار/مارس، حول شراء الأسلحة من روسيا، ووجود القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية.

    وقال الحميداوي لـ"سبوتنيك" إن العراق إذا  قرر أن هناك حاجة موضوعية لشراء أنواع محددة من السلاح، فإنه يمتلك القرار، مشيرا إلى أنه لا توجد عوائق أمام هذا.

    جاء ذلك ردا على ما قاله وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو في بداية الشهر الجاري حيث قال فيما يخص نية العراق شراء أسلحة دفاعية من روسيا "صرح رئيس كتلة الفضيلة، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب عمار الحميداوي، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، 11 آذار/مارس، حول شراء الأسلحة من روسيا، ووجود القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية".

    بن علي يلدريم
    © REUTERS/ Umit Bektas
    تركيا: تنفيذ عمليات عسكرية في شمال العراق متى اقتضت الحاجة

    وحول بقاء القواعد العسكرية الأمريكية في الأراضي العراقية، قال الحميداوي:كما تعلمون، أن الدستور العراقي واضح، لا يمكن وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلا بموافقة مجلس النواب، وتعلمون أن البرلمان لم يقر مثل هكذا موضوع ولم يعرض عليه ذلك، بالتالي لا يمكن وجود أو تواجد قواعد أجنبية، خصوصا وأن قدرات وخبرات وتجارب القوات العراقية وصلت مستويات عالية وهي تعد من أفضل القوات في المنطقة، بعد تجربتها في مكافحة الإرهاب "المتمثل تنظيم "داعش" وتحرير الأرضي منه.

    وأضاف عضو لجنة الأمن والدفاع، أن القوات العراقية، أثبتت قدراتها العالية، في مواجهة ومكافحة الإرهاب، وأن لا حاجة لأي قوات أجنبية في العراق، فالجهد الوطني يكفي لمواجهة أي تحد أمني.

    وأشار إلى أن العراق يحتاج إلى تدريب وهذا التدريب ممكن أن يكون على شكل مذكرات تفاهم مع دول يمكن أن يستفاد من خبراتها.

     رفض قاطع

    ولفت الحميداوي، إلى أن الحكومة العراقية، تقول إن القوات الأمريكية تضم مدربين ومستشارين، والمبدأ الثابت لا يمكن القبول بأي قوات قتالية أجنبية من أي دولة كانت.

    وعن وجود القوات التركية، نوه الحميداوي، إلى أن "الموقف من وجود القوات التركية مجمع عليه رسميا وشعبيا وبكافة السلطات ووصفته جميع السلطات بأنه عدوان وانتهاك للسيادة العراقية، وبذلت الجهود على المستوى الإقليمي والدولي لإدانة هذا التواجد والضغط على تركيا لسحب قواتها التي طبعا وجودها مرفوض على المستوى الرسمي والشعبي".

     إدانة الأمريكيين 

     وما إذا كانت هناك إدانة للضربات التي توصف بأنها وقعت "خطأ"، نفذتها مروحيات التحالف الدولي أثناء دعمها للقوات الأمنية في القضاء على "داعش"، وأسفرت عن مقتل وجرح مدنيين، أكد الحميداوي أن الحكومة شكلت لجان تحقيق لتحديد أسباب تقصير الطيران الأمريكي، وأن الحكومة تتابع مثل هذه القضايا وتتحقق منها.

    ولفت رئيس كتلة الفضيلة، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إلى أن مثل هذه الحوادث تبعث "رسائل" وتكرارها أمر سيء لأنه يؤدي إلى وقوع ضحايا بين المواطنين، ويوتر العلاقة والموقف تجاه القوات التي تتسبب في هذه الأخطاء. 

    الجدير بالذكر، أن القوات الأمريكية، لها في العراق قواعد عسكرية، أبرزها في قضاء مخمور الواقع بين قضائي الحويجة والشرقاط والموصل مركز نينوى، شمالاً، ومدينة الحبانية السياحية، وعين الأسد في الأنبار، غرباً وفي العاصمة بغداد.

    أما القوات التركية فموجودة في معسكر زيلكان، قرب قضاء بعشيقة شمال شرقي الموصل، والتي أثار دخولها للأراضي العراقية، غضب حكومي وشعبي واسع في البلاد.    

    انظر أيضا:

    الجيش التركي يدمر أهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
    قرغيزستان تطالب العراق بالكشف عن مصير مواطنيها
    قرب استئناف الرحلات الدولية من مطار أربيل بكردستان العراق
    الدفاع الألمانية: مستمرون في تدريب قوات "البشمركة" الكردية في العراق
    سفير العراق لدى موسكو: السلاح الروسي كان أحد أسباب انتصارنا على "داعش"
    العراق يعتزم فتح مطارات إقليم كردستان قبل أعياد النيروز
    ملك السعودية يهدي العراق ملعبا لكرة القدم
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, أخبار العالم العربي, أخبار العالم, البرلمان العراقي, العراق, العالم العربي, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    جنديات في جيش الدفاع الإماراتي، 2013
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك