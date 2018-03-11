قطر تستنكر "خطوة إسرائيلية غير أخلاقية"

© AP Photo/ Ariel Schalit الكنيست يصادق على قانون سحب الإقامة من الفلسطينيين في القدس الشرقية

ووصفت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأحد ، هذه الخطوة بأنها "غير أخلاقية وتستخف تماما بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الأممية".

وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن من شأن هذه الاعتداءات تقويض الجهود الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين.

وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ويعتبر القانون الإسرائيلي الذي أقره الكنيست الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 320 ألف فلسطيني في شرقي القدس "مقيمين وليسوا مواطنين".

وكان الاتحاد الأوروبي حذر في بيان له الجمعة من إمكانية استخدام القانون الجديد في "تقويض الوجود الفلسطيني في القدس؛ الأمر الذي من شأنه تعقيد احتمالات تطبيق حل الدولتين".

بينما أدانت الخارجية التركية في بيان لها الخطوة الإسرائيلية، قائلة "نرفض هذه الخطوة غير الشرعية التي اتخذتها إسرائيل متجاهلة الحقوق الأساسية للفلسطينيين، والتي أظهرت نيتها لتكثيف جهودها من أجل تغيير ديموغرافية القدس الشرقية".