"نداء تونس" ترفض إلغاء الحبر الانتخابي وتسعى للعدول عن القرار

أثار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بإلغاء الحبر الانتخابي، ردود فعل رافضة للقرار، الذي اعتبروه أنه سيفتح الباب لتساؤلات كثيرة، بشأن نزاهة انتخابات البلدية المرتقبة.

© AP Photo/ Christophe Ena "نداء تونس" يتقدم بـ 280 قائمة لانتخابات البلدية

من ناحيته، قال محمد الراشدي عضو حزب " نداء تونس "، إن الحزب رفض قرار إلغاء الحبر الانتخابي، لما يمكن أن يسببه من تأثيرات سلبية على العملية الانتخابية.

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتينك" أن احترام الديمقراطية الانتخابية يتطلّب عدم إلغاء الحبر، خاصة أنه يحد من عمليات التزوير، التي قد تزيد حال عدم وجوده، وأن هناك رفض من الكثير من التكتلات الحزبية والسياسية ومطالبات بالعدول عن القرار.

فيما قالت النائبة وفاء مخلوف عضو البرلمان عن حزب "نداء تونس"، إن الحبر يساهم بشكل كبير في ضبط العملية الانتخابية، كونه يميز من قام بالإدلاء بصوته من غيره، وفي حالة عدم وجوده سيؤثر بشكل كبير على نزاهة العملية الانتخابية.

وأضافت لـ"سبوتنيك" أن البرلمان يمكن أن يناقش الأمر لكنه لم يُفتح بعد، وأن هناك رفض من الأحزاب والقوى السياسية ما قد يقضي إلى العدول عن القرار.

على الجانب الآخر، نفى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، نفيا قاطعا أن يكون إلغاء الحبر الانتخابي مدخلا لتزوير انتخابات البلدية

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أمس الـجمعة 10 مارس/آذار، أن إلغاء الحبر الانتخابي بسبب تكلفته المالية، وأن معظم الأنظمة الديمقراطية تخلت عن اعتماد الحبر في الانتخابات.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات يوم 6 مايو/ أيار المقبل، وتشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.