خبير عسكري عراقي يوضح أهداف مساعي "داعش" لاجتياح سامراء

وتابع الشريف أن "الهدف الذي يقف وراء استهداف سامراء هو إثارة الفتنة الطائفية مرة أخرى ووصولها إلى العاصمة بغداد، اعتمادا على إمكانية الوصول إلى المراقد المقدسة هناك".
وأضاف أن التنظيم لا يزال قادرا على ارتكاب بعض العمليات المباغتة والفردية نظرا لوجود الكثير من الخلايا النائمة التي تنتشر في مناطق مختلفة، إلا أن الجهود العسكرية والأمنية تسير نحو تفكيكها وهو ما يمكن أن يساهم في السيطرة الأمنية التي لم تحكم بشكل نهائي حتى الآن.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي حذر من أن تنظيم "داعش" الإرهابي يخطط لاجتياح مدينة سامراء شمال البلاد، التي تضم عددا من المزارات المقدسة.
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