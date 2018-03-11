خبير عسكري عراقي يوضح أهداف مساعي "داعش" لاجتياح سامراء

قال الخبير العسكري العراقي الدكتور أحمد الشريف، إن تنظيم "داعش" الإرهابي لم يعد لديه قدرة السيطرة على مدن ومساحات جغرافية في العراق كما كان في السابق.

وفيما يتعلق بالتحذيرات التي أطلقها رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، من أن تنظيم "داعش" يخطط لاجتياح مدينة سامراء، أوضح الشريف لـ" سبوتنيك "، أن التنظيم لا يملك القوة البشرية التي تمكنه من ذلك في الوقت الحالي، خاصة بعدما تمكنت القوات العسكرية من القضاء على تكتلاته الكبيرة.

وتابع الشريف أن "الهدف الذي يقف وراء استهداف سامراء هو إثارة الفتنة الطائفية مرة أخرى ووصولها إلى العاصمة بغداد، اعتمادا على إمكانية الوصول إلى المراقد المقدسة هناك".

وأضاف أن التنظيم لا يزال قادرا على ارتكاب بعض العمليات المباغتة والفردية نظرا لوجود الكثير من الخلايا النائمة التي تنتشر في مناطق مختلفة، إلا أن الجهود العسكرية والأمنية تسير نحو تفكيكها وهو ما يمكن أن يساهم في السيطرة الأمنية التي لم تحكم بشكل نهائي حتى الآن.

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي حذر من أن تنظيم "داعش" الإرهابي يخطط لاجتياح مدينة سامراء شمال البلاد، التي تضم عددا من المزارات المقدسة.