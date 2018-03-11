تسجيل
14:46 11 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    البرلمان العراقي

    خبير عسكري عراقي يوضح أهداف مساعي "داعش" لاجتياح سامراء

    © REUTERS/
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الخبير العسكري العراقي الدكتور أحمد الشريف، إن تنظيم "داعش" الإرهابي لم يعد لديه قدرة السيطرة على مدن ومساحات جغرافية في العراق كما كان في السابق.

    سفير جمهوية العراق حاليا في روسيا الاتحادية حيدر منصور هادي العذاري
    © Photo/ Evgeny Odinokov
    سفير العراق لدى موسكو: السلاح الروسي كان أحد أسباب انتصارنا على "داعش"
    وفيما يتعلق بالتحذيرات  التي أطلقها رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، من أن تنظيم "داعش" يخطط لاجتياح مدينة سامراء، أوضح الشريف لـ"سبوتنيك"، أن التنظيم لا يملك القوة البشرية التي تمكنه من ذلك في الوقت الحالي، خاصة بعدما تمكنت القوات العسكرية من القضاء على تكتلاته الكبيرة.

    وتابع الشريف أن "الهدف الذي يقف وراء استهداف سامراء هو إثارة الفتنة الطائفية مرة أخرى ووصولها إلى العاصمة بغداد، اعتمادا على إمكانية الوصول إلى المراقد المقدسة هناك".

    وأضاف أن التنظيم لا يزال قادرا على ارتكاب بعض العمليات المباغتة والفردية نظرا لوجود الكثير من الخلايا النائمة التي تنتشر في مناطق مختلفة، إلا أن الجهود العسكرية والأمنية تسير نحو تفكيكها وهو ما يمكن أن يساهم في السيطرة الأمنية التي لم تحكم بشكل نهائي حتى الآن.

    وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي حذر من أن تنظيم "داعش" الإرهابي يخطط لاجتياح مدينة سامراء شمال البلاد، التي تضم عددا من المزارات المقدسة.

    انظر أيضا:

    عملية عسكرية لتطهير مناطق في سامراء ممن تبقى من "داعش"
    شاهد عيان من سامراء يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الهجوم
    مسلحون يستهدفون مركزا أمنيا في سامراء شمال بغداد
    القوات العراقية تحاصر عناصر "داعش" في سامراء
    مقتل 45 شخصاً في هجوم انتحاري قرب سامراء في العراق
    الكلمات الدلالية:
    داعش الإرهابي, داعش في العراق, تصريحات, أخبار العراق, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, استقرار العراق, اجتياح العراق, الشرطة الاتحادية العراقية, البرلمان العراقي, الحكومة العراقية, الجيش العراقي, حاكم الزاملي, سامراء, بغداد, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    جنديات في جيش الدفاع الإماراتي، 2013
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك