مقتل 4 وإصابة 6 نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية في الغوطة

وكانت الوكالة قد أشارت إلى أن تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته في الغوطة الشرقية واصلت منع المدنيين لليوم الـ 13 على التوالي من الخروج عبر الممر الآمن، الذي حدده الجيش العربي السوري والجهات المعنية في مخيم الوافدين على أطراف الغوطة.
مصدر في قيادة شرطة #ريف_دمشق لـ #سانا: ارتقاء 4 شهداء واصابة 6 مدنيين نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية في #الغوطة بقذيفة على الأحياء السكنية في #جرمانا— سانا عاجل (@SanaAjel) March 11, 2018
وتحدثت عن أن الجيش السوري استمر كذلك في تنفيذ عملياته العسكرية في الغوطة الشرقية، لاجتثاث التنظيمات الإرهابية التي تحتجز المدنيين وتعتدي بالقذائف على مدينة دمشق ومحيطها بشكل يومي، وتمكن حتى الآن من استعادة السيطرة على بلدات وقرى النشابية والشوفينية وحزرما والمحمدية وبيت سوا وعدد من المزارع في الغوطة.
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