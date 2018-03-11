مقتل 4 وإصابة 6 نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية في الغوطة

قال مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لوكالة الأنباء السورية "سانا" إنه قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرين، نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية في الغوطة.

© Sputnik. MOHAMMED MAAROF الدفاع الروسية: إخراج 52 مدنيا من الغوطة بينهم 26 طفلا ليلة الأحد

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات تضمنت سقوط قذيفة على حافة في أحد الأحياء السكنية في جرمانا في ريف دمشق

وكانت الوكالة قد أشارت إلى أن تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته في الغوطة الشرقية واصلت منع المدنيين لليوم الـ 13 على التوالي من الخروج عبر الممر الآمن، الذي حدده الجيش العربي السوري والجهات المعنية في مخيم الوافدين على أطراف الغوطة.

مصدر في قيادة شرطة #ريف_دمشق لـ #سانا: ارتقاء 4 شهداء واصابة 6 مدنيين نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية في #الغوطة بقذيفة على الأحياء السكنية في #جرمانا — سانا عاجل (@SanaAjel) March 11, 2018

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وتحدثت عن أن الجيش السوري استمر كذلك في تنفيذ عملياته العسكرية في الغوطة الشرقية، لاجتثاث التنظيمات الإرهابية التي تحتجز المدنيين وتعتدي بالقذائف على مدينة دمشق ومحيطها بشكل يومي، وتمكن حتى الآن من استعادة السيطرة على بلدات وقرى النشابية والشوفينية وحزرما والمحمدية وبيت سوا وعدد من المزارع في الغوطة.