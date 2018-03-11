تعرف على المصنع الذي منعت السعودية استيراد منتجاته وأدرجته على القائمة السوداء

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت "الهيئة"، عبر حسابها على "تويتر"، أنها قررت "التنسيق مع مصلحة الجمارك العامة والجهات ذات العلاقة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، لمنع دخول منتجات المصنع المذكور من المنافذ الجمركية، إلى حين استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية".
#هيئة_المواصفات تمنع استيراد منتجات مصنع (AUX) الصينيhttps://t.co/92c4w6GtmX#سلامتك_تهمنا— هيئة المواصفات (@SASOGOV) March 11, 2018
ويأتي ذلك لتوحيد جهود الجهات الرقابية، تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، وضمان الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية التي تدخل ضمن نطاق عمل البرنامج، بهدف المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة، وتوفير التكلفة على المستهلك، وفقاً للوكالة الرسمية السعودية (واس).
وتضم الجهات الرقابية ذات العلاقة ببرنامج كفاءة الطاقة في السعودية ممثلين عن كل من، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
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