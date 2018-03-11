نجاة عشرات اليمنيين بعد خلل في محرك طائرة متجهة إلى للقاهرة

نجا عشرات المواطنين اليمنيين من موت محقق جراء خلل أصاب أحد محركات طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية أثناء توجهها، اليوم الأحد، من محافظة عدن جنوبي البلاد إلى العاصمة المصرية القاهرة.

صنعاء — سبوتنيك. وقال أحد الناجين على متن الرحلة، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، فوجئنا عقب 10 دقائق من إقلاع الطائرة اليوم، بإبلاغ كابتن الرحلة 600، التي كان من المتوقع أن تصل إلى القاهرة في الثانية مساء، بضرورة العودة إلى مطار عدن الدولي نتيجة خلل أصاب محرك في الطائرة، وأنها لن تستطيع مواصلة الرحلة.

وأضاف أنه "فور هبوط الطائرة بمطار عدن الدولي توجه طاقم فني لإصلاح الخلل، وألغيت الرحلة".

وشهدت الفترة الأخيرة سقوط طائرة ركاب روسية تابعة لشركة طيران "ساراتوف" الروسية تحمل على متنها 71 شخصا فوق ضواحي موسكو، كما سقطت طائرة إيرانية من طراز "أيه تي أر- 72" تابعة لشركة طيران آسمان، بعد 20 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار مهر أباد بطهران متجهة إلى ياسوج، بالقرب من مدينة سميريم في محافظة أصفهان الإيرانية، واصطدمت الطائرة المنكوبة بالتلال، وكان على متنها 66 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، ولقى الجميع مصرعهم.