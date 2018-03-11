الحشد الشعبي يعتقل عشرات المشتبه بانتمائهم لـ"داعش" جنوب غربي كركوك

أعلن المتحدث باسم محور الشمال في الحشد الشعبي القيادي علي الحسيني اعتقال العشرات من المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) خلال عمليات التفتيش التي تجريها قوات الحشد الشعبي جنوب غربي كركوك.

بغداد- سبوتنيك . وقال الحسيني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "الهدف من عملية التطهير هو ملاحقة خلايا داعش الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك، بعد هجمات مسلحة عدة تعرضت لها القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة مؤخرا"، متابعا "العملية أسفرت حتى الآن عن اعتقال العشرات من المشتبه بهم، وتدمير مضافات، آليات للتنظيم، فضلا عن العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة للتنظيم الإرهابي".

وحول تفاصيل العملية والتشكيلات العسكرية المشاركة فيها، قال القيادي في الحشد الشعبي "العملية انطلقت من 3 محاور بمشاركة قوات من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وبمساندة من طيران الجيش"، مرجحا أن يكون "الإعلان عن انتهاء العملية خلال الساعات المقبلة".

وكانت القوات الأمنية العراقية أعلنت، صباح اليوم الأحد، انطلاق عمليات عسكرية لتطهير قرى وأحياء ناحية الرياض، في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

وكانت القوات العراقية أعلنت تحرير الحويجة من قبضة "داعش" الإرهابي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما أعلن العراق تحرير كافة أراضيه من التنظيم في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتعرضت قوات الحشد الشعبي لكمين نصبه عناصر من "داعش" في شباط/فبراير الماضي في ناحية السعدية بالحويجة، ما أسفر عن مقتل 27 عنصرا من القوات، بينما تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيقات للكشف عن ملابسات الواقعة.