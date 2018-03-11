الكويت تشيد بالعلاقات مع روسيا في الذكرى الـ55 لإقامتها رسميا

أشاد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا، السفير وليد الخبيزي، بالعلاقات بين بلاده وروسيا الاتحادية، وذلك في الذكرى الـ55 لإقامتها رسميا.

© Sputnik. Pavel Gerasimov الكويت تدعو روسيا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق المرتقب

وقال السفير الخبيزي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية " كونا "، "إن العلاقات المشتركة بين الدولتين بلغت مستويات متقدمة، لاسيما في قطاعات الاقتصاد والطاقة والدفاع"، مشيرا إلى الموقف السوفيتي الداعم والمساند للحق الكويتي إبان الغزو العراقي للبلاد.

وأشار الخبيزي إلى تواصل زخم الزيارات للشخصيات رفيعة المستوى، والتي كان آخرها مشاركة نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش، في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، الذي انعقد في الفترة بين 12 و14 فبراير/ شباط الماضي.

ولفت السفير إلى المشاورات السياسية التي تعقد بين البلدين، على مستوى نواب وزراء الخارجية، والمقرر انعقادها في النصف الأول من العام الجاري.

وبمناسبة مرور 55 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين الكويت وروسيا، التقى الخبيزي مع سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الكويت، ألكسي سولوماتين، وتم تبادل التهاني بهذه المناسبة.

ويعود تاريخ العلاقات بين الدولتين إلى بداية القرن العشرين، حيث زارت السفن الروسية دولة الكويت لأول مرة، إلا أن العلاقات الدبلوماسية الكاملة تأسست في 11 آذار/مارس 1963.

وذكرت "كونا" أن هذه العلاقات "تطورت بصورة متميزة وثابتة، في إطار من الصداقة والتعاون المثمر بين الطرفين، وتعتمد على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وعملت الدولتان على إقامة علاقات واتصالات على جميع المستويات والمجالات".

وارتفع حجم التجارة الثنائية بين الكويت وروسيا، من 7 ملايين دولار أمريكي في 2006، إلى ما يقارب 325 مليون دولار أمريكي، مؤخرا.