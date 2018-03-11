عباس يحذر القيادة الفلسطينية من أي إساءة للدول العربية وقياداتها

حذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، أعضاء قيادته من الإدلاء بأية تصريحات من شأنها الإساءة إلى للدول العربية وقياداتها، مشيدا بموقف تلك الدول المناهض لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

رام الله — سبوتنيك . وجاء في بيان صادر عن الرئيس عباس، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عباس "أكد على الموقف الفلسطيني الثابت بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، أو الإساءة إليها، وشدد على عدم جواز المس أو التشهير بأي من قيادات الدول العربية".

وحذر عباس من أن "قيام أي من أعضاء القيادة الفلسطينية بذلك، سوف يُعرضه للمساءلة تحت بند المس بالأمن القومي العربي والفلسطيني".

وبحسب البيان، أشاد عباس بـ"مساندة ودعم الدول العربية، ومواقفها الرافضة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وكذلك اعتماد الدول العربية لرؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018، كموقف ثابت للدول العربية".

يذكر أن جامعة الدول العربية أعلنت رفضها للقرار الأمريكي بشأن القدس في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مؤكدة على أن الولايات المتحدة قد فقدت دورها كوسيط لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا عباس، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الجاري، وطال دول المجلس بالاعتراف بفلسطين كدولة.