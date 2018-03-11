الجيش الأردني يتحرك نحو الحدود مع سوريا... وهذا ما رصده

تحركت قوات الجيش الأردني نحو المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية والسورية، بعدما رصدت عدة مركبات تحاول الاقتراب من الأراضي الأردنية.

© AFP 2018/ Ramzi Haidar الأردن-مخيم-الركبان

أحبط الجيش الأردني بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات، وذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية

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عمان- سبوتنيك.

وذكرت نشرة رسمية صادرة عن موقع القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن "المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكنت من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، وذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية".

وأضاف المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد مشاهدة عدة مركبات حاولت الاقتراب من الأراضي الأردنية، مما أدى إلى تراجعها باتجاه العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 4 صناديق تحتوي على ذخيرة لسلاح كلاشنكوف عددها 2680 طلقة، و9 أكياس تحوي 951 كف حشيش و28300 ترامادول و183000 حبة كبتاغون، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.​

كان مدير أمن الحدود الأردني، قال لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، إن الجيش الأردني "يتحمل منذ بدايات الأزمة السورية وانسحاب الجيش العربي السوري من الجانب الآخر من الحدود، عبئا مضاعفا لحماية الحدود الأردنية من محاولات التسلل والتهريب، التي وصفها بأنها تحدث بشكل يومي، وفي المقابل يتم إحباطها جميعاً بفعل الإجراءات الأمنية للجيش الأردني على الحدود".