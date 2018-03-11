15 ألف طبيب يدرسون الاستقالة الجماعية في الجزائر

قال ممثل الأطباء المقيمين في الجزائر، طايلب محمد، إن "الصمت الرهيب الذي تمارسه الوزارة الوصية وتعاملها مع مطالب الأطباء المقيمين لن يزيدهم إلا إصرارا للحصول على حقوقهم المهضومة".

وأضاف طايلب، في تصريحات لصحيفة "الشروق" الجزائرية، أنهم سيواصلون مقاطعة امتحانات نهاية التخصص، ولن يقبلوا بها لأن كليات الطب لم تراع مطالبهم التي لم تحقق وكذا لكونهم في إضراب منذ نحو أربعة أشهر.

وتابع "الإعلان عن الرزنامة الجديدة للامتحانات كان في وقت قياسي، 20 يوما ولم يراع فيه أننا في إضراب…طالبنا بتأجيل الرزنامة إلى ما بعد إنهاء الإضراب وتحقيق المطالب".

وأكد ممثل المقيمين أنهم ينتظرون تدخل رئيس الجمهورية لإيجاد حل عاجل، خاصة بعدما لم تكلف الوزارة الوصية —برأيه- نفسها للتكفل بمطالبهم، وأضاف طايلب أن أكثر من 15 ألف طبيب مقيم سيشاركون في استفتاء حول تقديم الاستقالة الجماعية بعدما لم تتحرك وزارة الصحة خلال أربعة أشهر متتالية من الإضراب المفتوح.

وكشف عن اجتماع مرتقب، هذا الاثنين، بين ممثلي التنسيقية ومديرة التكوين الطبي لما بعد التدرج، بعدما قدموا لها ملفا يخص مطالبهم ورفضهم رزنامة الامتحانات المبرمجة من قبل كليات الطب المزمع إجراؤها يوم 18 مارس/آذار الجاري.