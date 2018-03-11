قوات الجيش السوري المتقدمة من مديرا تلتقي بالوحدات في إدارة المركبات وتطوق دوما

تابعت وحدات الاقتحام في الجيش السوري عملياتها على محاور الغوطة الشرقية لتتمكن اليوم من السيطرة على بلدة مديرا بعد أن بسطت أمس السبت سيطرتها على مسرابا في عمق الغوطة، وبذلك يكون الجيش السوري قد قسم مناطق سيطرة المسلحين في الغوطة إلى شطرين شمالي وجنوبي.