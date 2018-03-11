تغييرات قريبة في حكومة الرئيس هادي باليمن

أكد مصدر في الحكومة اليمنية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، أن هناك تغييرات واسعة في الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تلك التغييرات كانت مقررة قبل أحداث عدن الأخيرة.

© AP Photo/ Hassan Ammar مسؤول في الرئاسة اليمنية يرد على أنباء احتجاز هادي في السعودية

وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، اليوم الأحد، 11 مارس/آذار، أن الرئيس هادي لديه قناعة كبيرة بأن تغيير الحكومة أصبح مطلب شعبي لا يمكن الفرار منه.

وتابع "بل هو يرى أن التغيير كان من المفترض أن يتم إنجازه منذ شهور، لكن أحداث عدن الأخيرة وتهديدات المجلس الانتقالي، وإصداره قرارات أحادية الجانب، أوجد نوعا من العناد بين المجلس والحكومة ومؤسسة الرئاسة".

وأردف المصدر، أن

عملية تغيير الحكومة أصبحت مطلبا شعبيا في الشمال والجنوب على السواء، مؤكدا أن الشعب حدد موقفه من تلك الحكومة بكل شفافية، وأن كل الأسئلة تتجه صوب الرئيس هادي.

وكانت تقارير صحفية يمنية محلية عديدة قد تحدثت عن نية هادي على إقالة وزير الخارجية، عبد المخلافي في التغيير الوزاري المرتقب، وتعيين خالد حسين محمد اليماني، بدلا منه.