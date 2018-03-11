تغييرات قريبة في حكومة الرئيس هادي باليمن

وتابع "بل هو يرى أن التغيير كان من المفترض أن يتم إنجازه منذ شهور، لكن أحداث عدن الأخيرة وتهديدات المجلس الانتقالي، وإصداره قرارات أحادية الجانب، أوجد نوعا من العناد بين المجلس والحكومة ومؤسسة الرئاسة".
وأردف المصدر، أن
عملية تغيير الحكومة أصبحت مطلبا شعبيا في الشمال والجنوب على السواء، مؤكدا أن الشعب حدد موقفه من تلك الحكومة بكل شفافية، وأن كل الأسئلة تتجه صوب الرئيس هادي.
وكانت تقارير صحفية يمنية محلية عديدة قد تحدثت عن نية هادي على إقالة وزير الخارجية، عبد المخلافي في التغيير الوزاري المرتقب، وتعيين خالد حسين محمد اليماني، بدلا منه.
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