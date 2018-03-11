تسجيل
20:31 11 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس السوداني عمر البشير

    رسالة شفهية من أمير قطر إلى البشير... ما فحواها

    © REUTERS/ TIKSA NEGERI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    تلقى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد 11 مارس/آذار، رسالة شفهية من أمير دولة قطر تتعلق بالعلاقات بين البلدين.

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah
    البشير يلتقي مدير المخابرات المصري ووزير الخارجية القطري
    الخرطوم — سبوتنيك. وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريح للصحافيين عقب استقبال الرئيس البشير له في الخرطوم اليوم، إنه نقل رسالة شفهية من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس السوداني، عمر البشير.

    وأوضح وزير الخارجية القطري أن الرسالة، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

    وأضاف الوزير القطري "الرسالة تضمنت مشروعات مشتركة بين البلدين".

    وأكد آل ثاني أن الفرص باتت متاحة أكثر لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، في ضوء رغبة الكثيرين في الانضمام لوثيقة الدوحة لسلام دارفور.

    ومن جانبه، شكر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور "جهود دولة قطر لدعم السلام في السودان"، لافتا إلى أنه "ناقش ونظيره القطري ملف اتفاقية الدوحة للسلام بدارفور مع نظيره القطري، وبالتالي نتطلع للتعاون بين البلدين من خلال اجتماعات التشاور بين وزارتي الخارجية في البلدين التي ستعقد كل 6 أشهر".

    جدير بالذكر أن قطر كانت الدولة الأولى التي بدأت فعليا، في يناير/ كانون الثاني ، تنفيذ التعاملات البنكية والمصرفية مع البنوك السودانية، وذلك بعد مرور نحو 3 أشهر من قرار أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، برفع الحظر الاقتصادي عن السودان، بعد أن ظل تحت طائلة العقوبات الاقتصادية لأكثر من 20 عاما.

    وخلال العقد الماضي، ساهمت قطر بمئات الملايين من الدولارات، في صورة منح وقروض لدعم مشاريع البنية التحتية في السودان، فضلا عن رعاية عملية السلام في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد.

    انظر أيضا:

    البشير يلتقي مدير المخابرات المصري ووزير الخارجية القطري
    البشير: الإعلام الغربي يريد تشويه صورة السودان في العالم
    البشير: لدينا أحدث المصانع الحربية في الإقليم
    برلماني سوداني: لا مانع من تعديل الدستور لترشيح البشير لفترة رئاسية ثالثة
    البشير يصدر قرارا جمهوريا بشأن مدير المخابرات
    رسالة من البشير إلى أمير قطر
    سر إقالة مدير المخابرات السودانية... وما هو مخطط البشير القادم
    الكلمات الدلالية:
    أخبار تميم, أخبار البشير, أخبار السودان, أخبار قطر, العلاقات المصرية السودانية, رسالة, الرئاسة السودانية, الخارجية السودانية, الخارجية القطرية, إبراهيم الغندور, محمد بن عبد الرحمن آل ثاني, تميم بن حمد آل ثاني, عمر البشير, قطر, السودان, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    جنديات في جيش الدفاع الإماراتي، 2013
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك