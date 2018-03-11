الهلال الأحمر السوري يعلن تجهيز قافلة مساعدات إلى عفرين وتل رفعت

أعلن الهلال الأحمر السوري، اليوم الأحد، تجهيزه لقافلة مساعدات إنسانية تتجه إلى مدينتي عفرين وتل رفعت بشمال محافظة حلب شمال غربي سوريا، حيث يستمر القتال بين القوات التركية والفصائل الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة منظمات إرهابية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت المنظمة، في بيان، أنه "استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في منطقتي عفرين وتل رفعت نتيجة الأحداث الجارية، تعمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري مع الأمم المتحدة لتسيير قافلة إنسانية عاجلة تحمل مواد إغاثية جديدة، وذلك استكمالا للقافلة الأولى التي وصلت عفرين وتل رفعت وما حولهما بتاريخ الأول من آذار/مارس 2018 بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

يذكر أن الجيش التركي والجيش السوري الحر يشنان عملية عسكرية في مقاطعة عفرين شمال غربي سوريا، تحت اسم "غصن الزيتون"، تستهدف فيها أنقرة المسلحين الأكراد الذين تصفهم بـ "الإرهابيين".

وأعلن الجيش التركي، في وقت سابق من اليوم الأحد، تحييد 3291 إرهابياً منذ انطلاق العملية العسكرية في عفرين.

وتعاني سوريا، منذ مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة الجماعات المسلحة، أبرزها "داعش" و"جبهة النصرة"، وأدى النزاع إلى مقتل ما لا يقل عن 350 ألف مدني ونزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع، يوم 25 شباط/فبراير الماضي، القرار رقم 2401 والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.