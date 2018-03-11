شركة إماراتية تشرع في بناء عشر سفن لصالح شركة النفط الكويتية

احتفلت كل من شركة نفط الكويت وشركة "غراند ويلد" لبناء وإصلاح السفن، ومقرها دولة الإمارات، اليوم الأحد، ببدء بناء 6 سفن إرشاد، و4 سفن دعم سريع لصالح شركة "نفط الكويت .

القاهرة- سبوتنيك . وقال مدير مجموعة العمليات البحرية في شركة نفط الكويت، سامي الصواغ، حسبما نقلت عنه بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، "تشكل هذه المناسبة بداية مرحلة بالغة الأهمية في تعاقدنا مع شركة "غراند ويلد"، ألا وهي بدء المراحل الأولية لبناء وتصنيع أربع سفن دعم سريع وست سفن إرشاد".

وأضاف الصواغ "تولي شركة نفط الكويت أهمية كبيرة لهذا المشروع، كون بناء هذه السفن سيشكل جزءاً من المتطلبات الاستراتيجية لشركة نفط الكويت، للتوسع المستقبلي في مضاعفة أسطولها".

من جانبه عبر المدير العام لشركة "غراند ويلد"، جمال العبكي، عن امتنان شركته لشركة "نفط الكويت" لمنح شركته الثقة بإتمام هذا العقد، الذي يعتبر الثاني من الشركة، حيث كان العقد خاصاً ببناء 4 سفن متعددة الأغراض.

وأشار العبكي إلى أن المشروع يسير وفقاً للجدول الزمني المخطط له. وقال "نحن واثقون من تسليم السفن في الوقت المحدد، وتحقيق رضا شركة نفط الكويت، التي نعتبرها أحد أهم عملائنا".

وانطلقت مرحلة تصميم وهندسة المشروع، في أيار/مايو 2017، وتستهدف "غراند ويلد" تسليم أول سفينة إلى الشركة الكويتية، في كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من تسليم السفن العشر في تموز/يوليو 2019.

ووفقاً لـ "وام"، فقد تم تصميم السفن وفق المتطلبات الفنية لشركة "نفط الكويت"، وتجري عمليات تصميم وتصنيع وتجهيز السفن وفق أعلى معايير الصناعة العالمية، مع استخدام أحدث التقنيات.

وروعي في التصاميم الامتثال لمعايير التصنيف المعتمدة من قبل هيئة التصنيف البريطانية "لويدز ريجستر"، لضمان توفير أعلى معدلات الكفاءة والتشغيل والسلامة.