شركة إماراتية تشرع في بناء عشر سفن لصالح شركة النفط الكويتية

وأضاف الصواغ "تولي شركة نفط الكويت أهمية كبيرة لهذا المشروع، كون بناء هذه السفن سيشكل جزءاً من المتطلبات الاستراتيجية لشركة نفط الكويت، للتوسع المستقبلي في مضاعفة أسطولها".
من جانبه عبر المدير العام لشركة "غراند ويلد"، جمال العبكي، عن امتنان شركته لشركة "نفط الكويت" لمنح شركته الثقة بإتمام هذا العقد، الذي يعتبر الثاني من الشركة، حيث كان العقد خاصاً ببناء 4 سفن متعددة الأغراض.
وأشار العبكي إلى أن المشروع يسير وفقاً للجدول الزمني المخطط له. وقال "نحن واثقون من تسليم السفن في الوقت المحدد، وتحقيق رضا شركة نفط الكويت، التي نعتبرها أحد أهم عملائنا".
وانطلقت مرحلة تصميم وهندسة المشروع، في أيار/مايو 2017، وتستهدف "غراند ويلد" تسليم أول سفينة إلى الشركة الكويتية، في كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من تسليم السفن العشر في تموز/يوليو 2019.
ووفقاً لـ "وام"، فقد تم تصميم السفن وفق المتطلبات الفنية لشركة "نفط الكويت"، وتجري عمليات تصميم وتصنيع وتجهيز السفن وفق أعلى معايير الصناعة العالمية، مع استخدام أحدث التقنيات.
وروعي في التصاميم الامتثال لمعايير التصنيف المعتمدة من قبل هيئة التصنيف البريطانية "لويدز ريجستر"، لضمان توفير أعلى معدلات الكفاءة والتشغيل والسلامة.
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