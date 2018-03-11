رئيس وزراء المغرب: لا انتخابات مبكرة والحكومة مستمرة في عملها

وأكد العثماني أن الحكومة التي يرأسها ستستمر إلى نهاية ولايتها عام 2021 بتعاون من الجميع، وأوضح أن ما يتم تداوله الآن هو نفس الحديث الذي تم الترويج له بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة عام 2011، حين ظهرت بعض الأطراف التي لا تريد لحزب العدالة والتنمية أن يكون على رأس الحكومة".
واتهم رئيس الحكومة المغربية جهات لم يسميها بأنها تحاول أن تبث أخبارا مفادها أن الحكومة لن تستمر على مدى الخمس سنوات.
واعترف سعد الدين العثماني بوجود مشاكل اجتماعية واقتصادية ببعض المناطق في المغرب، مشيرا إلى أن الأغلبية في مرحلة خدمة المغرب، ومواجهة الاشكالات التي استمرت لمدة عقود وتحتاج أن تتم مواجهتها بشجاعة لأن هذا هو الأهم، لافتا إلى أن الأولويات الحكومية التي أعلن عنها هي التشغيل، والصحة، والتسريع الصناعي، والنجاعة الطاقية، والتنمية المستدامة التي ستكون نتائجها قريبة".
وانتخب حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، العثماني أمينا عاما خلفا لعبد الإله ابن كيران.
وانطلق حراك الريف في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، بعد مقتل بائع سمك، داخل حاوية للنفايات بعد أن رفض مصادرة بضاعته من طرف السلطات المحلية، واتسعت دائرة الاحتجاجات لتطال بلدات أخرى في منطقة الشمال التي كانت تستعمرها إسبانيا.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس خمسة وزراء جدد في حكومة العثماني، لتعويض الوزراء الذين تم أعفاهم بعد اتهامهم بالتقصير في تسيير ملفات اقتصادية وإنجاز برنامج تنموي في الحسيمة.
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