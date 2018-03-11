بالفيديو... بلودان من الإرهاب والحرب إلى الجمال والسياحة والتألق

شهد مصيف بلودان عودة قوية لزهوته وتألقه بعد أن استعادها الجيش السوري، حيث عادت الخدمات إلى العمل وبدأ يستقبل الزوار من دمشق ومن كل المحافظات السورية.

نفضت بلودان المطلة على سهل الزبداني غبار الإرهاب والدمار واستعادت بريقها وتألقها كمنطقة سياحية تشكل بيئة تنزه تقليدية، وبدأت العائلات الدمشقية تتدفق باتجاه هذا المتنفس الريفي، مستفيدة مما قامت به السلطات السورية من تأمين مستلزمات الحياة اليومية وإعادة الأمور الخدماتية والمعيشية إلى سابق عهدها.

وأكد رئيس بلدية بلودان مصطفى مصطفى لوكالة "سانا" أن بلودان تشهد انطلاقة جديدة، وأن البلدية بدأت بتحسين الوضع الخدمي بشكل كبير، من حيث الكهرباء والنظافة وتقديم الخدمات للمواطنين.