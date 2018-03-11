بالفيديو... مظاهرات في الغوطة: "بدنا نصفي القلوب... ما بدنا مسلحين بدنا الجيش العربي السوري"

تتواصل المظاهرات الشعبية في بعض مناطق الغوطة الشرقية التي تؤيد الجيش السوري وترفض وجود المسلحين وتنادي بالوحدة الوطنية، بالتوازي مع تقدم الجيش السوري في عمق الغوطة واستعادته أكثر من نصف مساحة الغوطة منذ بدء العمليات العسكرية فيها.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin بالفيديو... الجيش السوري يتدخل بالنار لإنقاذ طفلين أثناء خروجهما من الغوطة

ونشرت شبكة "دمشق الآن" الأخبارية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكثر من فيديو حول مظاهرات قام بها مدنيون في بلدات الغوطة وهم يهتفون للوحدة الوطنية ويرفعون علم الجمهورية العربية السورية في تحدي واضح للمسلحين الذي يمنعون رفع هذا العلم في مناطق سيطرتهم.

ويظهر فيديو لأحد مظاهرات الغوطة كيف يردد المتظاهرون عبارة "بدنا نصفي ها القلوب.. ويعود الحب للمحبوب"، وفي فيديو آخر يطالب المتظاهرون الذين رفعوا العلم السوري بالوحدة الوطنية.

وطالب متظاهرون في فيديو آخر بعودة الجيش العربي السوري لمناطقهم، وصاحوا "ما بدنا مسلحين… بدنا الجيش العربي السوري".