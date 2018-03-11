ليبيا ترحل 103 مهاجر غير شرعي خلال الشهر الجاري

أعلن مدير مكتب الإعلام لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، منتصر علي ساسي، بمدينة البيضاء شرق البلاد اليوم الأحد، أن الجهاز قام بترحيل 103 مهاجر غير شرعي خلال شهر آذار/ مارس 2018، مشيراً إلى أن أغلب المهاجرين كانوا من دول في وسط أفريقيا.

بنغازي — سبوتنيك. وقال ساسي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قام بترحيل 103 مهاجر إلى بلدانهم خلال شهر مارس/آذار 2018"، موضحا أنهم "حصلوا على تذاكر السفر من جانب الحكومة الليبية المؤقتة، حيث تم ترحيلهم عبر مطار بنينا الدولي ببنغازي إلى مطار معيتيقة بطرابلس ومن ثم إلى بلدانهم".

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وأضاف ساسي "المهاجرون جميعهم من دول أواسط أفريقيا وتم ضبطهم في الصحراء الليبية وكانوا من جنسيات مختلفة، وبينهم نساء وأطفال".

وأوضح مدير المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية "أثناء إقامتهم توفي أحد المهاجرين الإريتريين وكان معتنقا للديانة المسيحية، وتم دفنه في مدينة سوسة شرق البلاد بالمقبرة المسيحية".