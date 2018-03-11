ليبيا ترحل 103 مهاجر غير شرعي خلال الشهر الجاري

بنغازي — سبوتنيك. وقال ساسي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قام بترحيل 103 مهاجر إلى بلدانهم خلال شهر مارس/آذار 2018"، موضحا أنهم "حصلوا على تذاكر السفر من جانب الحكومة الليبية المؤقتة، حيث تم ترحيلهم عبر مطار بنينا الدولي ببنغازي إلى مطار معيتيقة بطرابلس ومن ثم إلى بلدانهم".
وأوضح مدير المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية "أثناء إقامتهم توفي أحد المهاجرين الإريتريين وكان معتنقا للديانة المسيحية، وتم دفنه في مدينة سوسة شرق البلاد بالمقبرة المسيحية".
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