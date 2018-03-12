مبادرة إماراتية بشأن إعادة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل

استقبل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساء أمس الأحد، السفير الإماراتي لدى بغداد، حسن أحمد الشحي، الذي عرض مبادرة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

© AP Photo/ Saudi Press Agency ملك السعودية يهدي العراق ملعبا لكرة القدم

وقال بيان صادر عن مكتب العبادي، إن "السفير الإماراتي نقل تحيات ومباركة دولة الإمارات حكومة وشعباً بتحرير كامل الأراضي العراقية، وبما تحقق مؤخرا من استقرار أمني في البلاد"، وذلك وفقاً لموقع "السومرية نيوز" العراقي

وأوضح الشحي أن "ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وإيمانا منه بالعلاقات بين البلدين الشقيقين ودور العراق في محاربة الإرهاب، تقدّم بمبادرة لإعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في مدينة الموصل"، لافتاً إلى أن "مندوبا خاصا من الإمارات سيأتي إلى بغداد لهذا الغرض".

بدوره، أكد العبادي، بحسب البيان، "حرص العراق على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات وجميع الدول على أساس المصالح المتبادلة وخدمة الشعبين"، مبينا أن "العراق يقف حاليا في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب بعدما انتصر على عصابات "داعش" عسكريا وسينتصر العراقيون أيضا في بناء وإعادة إعمار بلدهم".

ودمر مسجد النوري ومنارته الحدباء، المعلم الشهير في الموصل، الذي يعود إلى القرن الـ12، في يونيو/حزيران 2017، وقال الجيش العراقي إن عناصر تنظيم "داعش" فجروا المسجد ومنارته قبل انسحابهم من المكان.

وكان زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، أعلن "خلافته" المزعومة خلال ظهور علني، على منبر هذا المسجد في 2014.