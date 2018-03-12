الحكومة التركية: أنقرة والخرطوم تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار

قال نائب رئيس الوزراء التركي هاكان تشاووش أوغلو، إن المسؤولين الأتراك والسودانيين سيبذلون ما بوسعهم لرفع حجم التجارة بين بلديهما من 400 مليون دولار إلى مليار دولار، مشيرا إلى أن السودان إحدى الدول المهمة في سياسة الشراكة التركية مع أفريقيا.

© AP Photo/ Kayhan Ozer تركيا: التعاون العسكري مع السودان ليس سريا ولا يستهدف أحدا

القاهرة — سبوتنيك . طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلى مليار دولار في المرحلة الأولى، ثم إلى 10 مليارات دولار في وقت لاحق.

وقال هاكان أوغلو، خلال استقبال وزير المالية والاقتصاد السوداني محمد عثمان الركابي في أنقرة اليوم الاثنين 12 مارس/ آذار، إن الحجم الحالي للتجارة بين البلدين لا يعكس الإمكانات الحقيقية للبلدين، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

ولفت نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن تركيا والسودان سينفذان عددا من المشروعات المشتركة خلال الأيام المقبلة، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاقات الموقعة بين البلدين في مجالات المواصلات والزراعة والطاقة والمشاريع الاجتماعية، ستزيد من قوة التعاون بينهما، وأن السودان هي إحدى الدول المهمة في سياسة الشراكة مع أفريقيا، التي تتبعها تركيا.

ومن جانبه، قال وزير المالية والاقتصاد السوداني محمد عثمان الركابي، إن الزيارة ستزيد من حجم التجارة بين بلاده وتركيا.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH السودان يدعو تركيا إلى مهمة جديدة شرقي البلاد

وأشاد الركابي بالمشروعات، التي تقوم بها تركيا في المنطقة، وتوقع زيادتها، معربا عن أمله في فتح جزيرة سواكن للسياحة وتحويلها إلى مركز للتجارة.

وقال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرغب في تطوير جزيرة سواكن وفتحها أمام السياح من جميع أنحاء العالم.

وأثار الاتفاق السوداني مع تركيا بشأن إدارة أنقرة لجزيرة سواكن ردود فعل في مصر، التي ترى فيه تهديدا لأمنها القومي، في حال استخدامها لأغراض عسكرية، خصوصا في ظل توتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

ووقعت السودان وتركيا على 12 اتفاقية مشتركة، أثناء زيارة أردوغان للخرطوم في ديسمبر / كانون الأول الماضي، من ضمنها وضع جزيرة سواكن تحت الإدارة التركية، لفترة لم يتم تحديدها، بغرض إعادة بنائها.