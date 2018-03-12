تسجيل
22:01 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    جمهور تيار المستقبل في لبنان

    الحجار: كتلة "المستقبل" النيابية لن تبقى على حجمها بعد الانتخابات

    © AP Photo/ Stringer
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    تحت عنوان "الخرزة الزرقاء"، أعلن رئيس "تيار المستقبل"، رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أسماء مرشحيه الذين سيخوضون الانتخابات النيابية.

    البرلمان اللبناني
    © Sputnik. Zahra Al-Amir
    مطرب لبناني يعلن ترشحه في الانتخابات النيابية
    سبوتنيك. وإن كانت عناوين "المستقبل" التي رفعها لخوض الانتخابات النيابية لم تختلف كثيرا عن سابقاتها، كحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وبسط شرعيتها على كامل الأراضي اللبنانية، لكن الذي اختلف، أسماء العديد من المرشحين للانتخابات النيابية مع وجود أكثر من عشرين مرشحا جديدا على لوائح "المستقبل".

    واللافت كذلك وجود مرشحين كانوا قد خاضوا الانتخابات النيابية السابقة بوجه "تيار المستقبل" على لوائح قوى الثامن من مارس/ آذار، إضافة إلى مرشحين كان لهم باع طويل في الحراك المدني والتظاهر بوجه السلطة الحاكمة كنقيب المعلمين السابق نعمة محفوض.

    حول كيفية اختيار "تيار المستقبل" مرشحيه، يقول النائب ضمن "كتلة المستقبل" والمرشح الحالي محمد الحجار لـ"سبوتنيك" إن هنالك مجموعة من العوامل التي يستخدمها "تيار المستقبل" في عملية انتقاء مرشحيه، "أهمها هو اقتناع المرشح أولا بمشروع تيار المستقبل وبالثوابت، والعمل على تنفيذها، ومعيار آخر مرتبط بالقوانين المطروحة لجهة أن يكون هذا المرشح مقبول من البيئة التي سيمثلها في المجلس النيابي".

    وتابع "بمعنى أن الدائرة الانتخابية المعنية، هل هذا المرشح مقبول نعم أم لا، هذا معيار أساسي، وأيضا معيار آخر هو نزاهة المرشح وتاريخه والسيرة الذاتية له وهذا أمر أساسي، وهذه المعايير تستخدمها كل الأحزاب ومنها تيار المستقبل".

    أما بالنسبة للعناوين العريضة التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، فيقول الحجار "إنها تتلخص بشكل أساس حول كيفية العمل لحماية لبنان، وكيفية العمل للحفاظ على استقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة الى كيفية العمل للحفاظ على الثوابت، ومنها "اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990، الدستور، رفض السلاح الغير شرعي، محاربة إسرائيل من خلال الدولة، المحكمة الدولية والالتزام بتفيذ قراراتها كل هذه أساسية بالنسبة لنا، والمرشحين الذين سيصبحون نواب في كتلة المستقبل سيكونون يد واحدة"، كما قال الرئيس الحريري ووزراء تيار المستقبل وتيار المستقبل لتنفيذ هذه العناوين وترجمتها إلى واقع ملموس".

    ويشير النائب محمد الحجار كذلك الى أن طبيعة التحالفات السياسية لتيار المستقبل لم تكتمل بعد "هناك تحالفات انتهينا منها لا سيما مع الحزب التقدمي الاشتراكي وهناك بعض التحالفات في عدد من الدوائر كذلك انتهينا منها، كتحالفنا مع حزبي الاشتراكي والقوات في دائرتي الشوف عاليه وبعبدا، وهناك مفاوضات جاري العمل عليها مع قوى أخرى كالتيار الوطني الحر".

    لكن اللافت تأكيد النائب الحجار على أن كتلة المستقبل  لن تبقى على نفس حجمها "لأنه عندما إرتضينا بقانون الانتخاب الجديد ارتضينا أن ينخفض عدد كتلتنا النيابية لأن القانون النسبي يتيح التمثيل لجميع القوى، ولكننا نعمل لأن نكون الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل".

    انظر أيضا:

    مطرب لبناني يعلن ترشحه في الانتخابات النيابية
    ريفي لـ "سبوتنيك": سأخوض الانتخابات النيابية بوجه المشروع الإيراني في لبنان ولمكافحة الفساد
    مشاورات "النأي بالنفس" انطلقت ومساعي لتقريب موعد الانتخابات النيابية في لبنان
    نائب لبناني: إذا لم تحل قضية النفايات قبيل الانتخابات النيابية فستكون كارثة على جميع الأفرقاء السياسيين
    "حزب الله" يعلن أسماء مرشحيه في الانتخابات النيابية
    خبير: "حزب الله" لن يخسر مقاعد في الانتخابات النيابية المقبلة
    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات النيابية اللبنانية 2018, حزب, تيار المستقبل, أخبار, العالم, الحجار, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشهد يطل على حافة العالم (أو كما يسمونها المحليون: المطل) بالقرب من الرياض
    الأماكن السياحية الأكثر جاذبية في السعودية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    عملية غصن الزيتون التركية في عفرين السورية
    سير عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك