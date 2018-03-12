مصدر: "أنصار الله" تقصف تجمعات للجيش السعودي في جيزان

قال مصدر محلي تابع لـ"أنصار الله" أن القوة الصاروخية والمدفعية قصفت مناطق لتجمعات الجيش السعودي في عدة مناطق بجيزان الحدودية.

© AP Photo/ Hani Mohammed "أنصار الله" يستهدفون الجيش السعودي في جازان ونجران بصواريخ الكاتيوشا

وتابع المصدر في اتصال مع وكالة " سبوتنيك "، اليوم الاثنين 12 مارس / آذار، أن عمليات القصف استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قرية أم القطب والرقابة الشرقية لمستحدث جحفان.

وبشأن مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، أعلنت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله " أنه تم قتل 4 جنود سعوديين في قرية حامضة وشمال قرية قوى في قطاع جازان جنوب غربي السعودية، بعمليات قنص بعد مقتل جنديين سعوديين قنصاً في وقت سابق اليوم شمال قرية قوى بذات القطاع".

وأشارت إلى أنه تم استهداف تجمعاً عسكريا سعوديا في رقابة السديس بنجران بقذائف مدافع "بي — 10".