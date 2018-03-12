غوتيريش: لم يحصل وقف للأعمال القتالية في عدة مناطق بسوريا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة غير قادرة على رؤية الصورة كاملة في سوريا "بسبب القيود المفروضة على الأرض".

© REUTERS/ OMAR SANADIKI الجيش السوري يطبق الحصار على دوما وحرستا في الغوطة الشرقية

نيويورك — سبوتنيك . أضاف الأمين العام اليوم الإثنين 12 مارس/ آذار أنه لم يحصل وقف للأعمال القتالية في عدة مناطق بسوريا و"خصوصا الغوطة الشرقية ".

وزعم الأمين العام للأمم المتحدة أن الهدنة التي أعلنتها روسيا لمدة 5 ساعات لم تكن كافية، وأن الوضع الإنساني في الغوطة مزر، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن التى عقدت اليوم بشأن الوضع في سوريا.

وتابع غويتريش لا نستطيع تأكيد مزاعم استخدام غاز الكلورين في المعارك في سوريا ولا نستطيع تجاهلها.

ويأمل الأمين العام للأمم المتحدة أن يؤدي اجتماع أستانا القادم إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2401 بشكل كامل.

وقال مركز المصالحة الروسي، الخميس 8 مارس/ آذار، إن وقف إطلاق النار في سوريا مستمر بشكل عام، وأن الوضع يتجه نحو الاستقرار.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تخشى قيام الجماعات المسلحة في سوريا بأعمال جديدة من الهجمات بالغازات السامة ثم إلقاء اللوم على دمشق.