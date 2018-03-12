السعودية تعلن وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود

انتقل إلى رحمة الله قبل قليل الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز، أكبر أبناء الملك خالد رحمه الله وهو الشاعر المعروف باسم المشتاق، ولقد غنى له #محمد_عبده: زهور العشب، ياليل ياجامع، ياعشيري، عيوني حزينة، انورت بقدومك الدار، أنادي ياهلي…

أدناه صورة نادرة للفقيد وهو في عز شبابه. pic.twitter.com/TZ1eXYjpf9