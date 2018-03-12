السعودية تعلن وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ونعى الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير عسير أخاه المتوفي، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة #عسير— الأمير فيصل بن خالد (@fasailalkayer) March 12, 2018
يشكر ويُـقدر للجميع ولأهـالي المنطقة
مشاعرهم الصادقـة خلال ما عـبروا عنه
بوفاة الفقيد الأمير بندر بن خالد رحمه لله
ويطلب ويرجو عدم تكبد عناء السـفر
لحضور العزاء بمحافظة #جدة نهائياً
حيث سيستقبل سموه المُعزين بعد
عودته بمشيئة الله بمدينة #أبها pic.twitter.com/CeGaFYy6f5
ونشر الحساب الرسمي لإمارة عسير نعي الأمير فيصل لأخيه.
ينعي صـاحب السمو الملكي الأمير— الأمير فيصل بن خالد (@fasailalkayer) March 12, 2018
فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير#عسير أخيه صاحب السمو الملكي
الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز
الذي وافاه الأجل قبل قليل رحمه الله
وغفر له.. انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/NZyrFJZDQW
والأمير بندر هو الابن الأكبر للملك خالد الذي تولى الحكم في الفترة من 1975 وحتى 1982، وهو شاعر معروف باسم "المشتاق" وغنى له المطرب محمد عبده من قبل.
انتقل إلى رحمة الله قبل قليل الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز، أكبر أبناء الملك خالد رحمه الله وهو الشاعر المعروف باسم المشتاق، ولقد غنى له #محمد_عبده: زهور العشب، ياليل ياجامع، ياعشيري، عيوني حزينة، انورت بقدومك الدار، أنادي ياهلي…— محمد سلامة (@mmmsssalama) March 12, 2018
أدناه صورة نادرة للفقيد وهو في عز شبابه. pic.twitter.com/TZ1eXYjpf9
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