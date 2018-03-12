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22:00 12 مارس/ آذار 2018
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    علم المغرب

    توقيع 11 اتفاقية بين المغرب وقطر

    © flickr.com/ Marek Kubica
    العالم العربي
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    وقع المغرب وقطر 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج عمل، للمجالات الفلاحية والتجارية والنقل والإسكان والقطاع المالي والمصرفي والتعليمي والإعلام والشباب والصناعة التقليدية.

    ووفقا لما نشرته صحيفة "الصباح" المغربية، يأتي ذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا المغربية القطرية المشتركة في دورتها السابعة التي انعقدت اليوم الاثنين، في الرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

    الرباط
    © Sputnik. Vladimir Fedorenko
    رئيس وزراء قطر يزور المغرب لتوقيع اتفاقيات مشتركة
    ووقع وزيري التعليم والبحث العلمي في البلدين سعيد أمزازي وسلطان بن سعد المريخي البرنامج التنفيذي السادس للتعاون التربوي والتعليمي للاتفاق الثقافي والفني للأعوام الدراسية الثالثة القادمة.

    كما تم توقيع البرنامج التنفيذي الثاني للتعاون في مجال الشباب للعام القادم، من طرف رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

    وفي ما يتعلق بالتعاون الإعلامي، وقع محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون الإعلامي.

    وفي المجال الفلاحي، وقع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومحمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة القطري مذكرة تفاهم للتعاون.

    كما وقع عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب المغربي والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والرميحي مذكرة تفاهم في مجال الإسكان. وشملت البرامج المبرمة كذلك برنامجا تنفيذيا لاتفاقية التعاون الصناعي للسنوات 2018-2022، وقعته رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وعلي شريف العمادي وزير المالية القطري.

    إضافة إلى اتفاقيات تفاهم لإنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة وأخرى لإعداد وتدريب وتأهيل الأطر للعمل في شركات الطيران والموانىء الجوية والمطارات بين أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني وكلية قطر لعلوم الطيران، وبروتوكول تكميلي في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية لمذكرة التفاهم بين بنك المغرب ومصرف قطر، وقعها كل من عبد الرحيم بوعزة المدير العام لبنك المغرب ومحمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي.

    وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب ونظيرتها القطرية.

    وفي ختام أشغال اللجنة تم بالمناسبة إجراء محادثات مكثفة تناولت العلاقات الثنائية وسبل تدعيمها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بخصوص جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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    الكلمات الدلالية:
    المغرب, اتفاقيات, توقيع, قطر
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