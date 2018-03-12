استعدادات لتدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وشنغهاي

بحث وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، اليوم الإثنين 12 مارس/ آذار، مع السفير الصيني في القاهرة، سونج آي قوه، خطة تدشين خط جوي، مباشر بين القاهرة وشنغهاي.

استقبل وزير الطيران المدني، مساء اليوم بمكتبه السفير الصيني في القاهرة، والوفد المرافق له لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين مصر والصين، وسبل زيادة الحركة الجوية بين البلدين لتنشيط حركة السياحة الوافدة من الصين ودفع عجلة الاستثمار، والعمل على زيادة حركة الشحن الجوي بين مصر والصين

كما بحث فتحي وسونج آى قوه خطة تدشين خط جوي بين القاهرة وشنغهاي.

ونظرا لوجود كثافة تشغيل بالمطار في شنغهاي والتي أدت إلى عدم إمكانية إصدار تصاريح تشغيل الطائرات بالوقت الحالي، نقل السفير الصيني للوزير المصري حرص بلاده على تقديم المساعدة من أجل تسيير خط الطيران بين البلدين في القريب العاجل.