البوليساريو تخشى نزاعا وشيكا مع المغرب وتطالب الاتحاد الأفريقي بالتدخل

طالب زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الاتحاد الأفريقي، اليوم الاثنين 12 مارس/ آذار، "بالتدخل لإقناع المغرب بالتراجع عن تنظيم منتدى كرانس مونتانا في الداخلة، لتفادي أي تصعيد في الصحراء الغربية".

© Sputnik. المكتب الإعلامي لوزير داخلية البوليساريو وزير داخلية البوليساريو: مستعدون للتفاوض مع المغرب لكن إذا استمر الوضع فلا مناص من حرب أخرى

وقال غالي، في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، إنه أرسل رسالة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي بول كافاني، يطالبه بحث المغرب بوصفها أحد أعضاء الاتحاد على التراجع عن تنظيم هذا المنتدى في مدينة الداخلة، لتفادي أي تصعيد في المنطقة.

وينظم المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس، في الفترة من 15 إلى 20 مارس/ آذار، منتدى كرانس مونتانا في منطقة الداخلة المتنازع عليها، بحضور ممثلي 100 دولة أفريقية، لبحث قضايا اقتصادية.

وقال الأمين العام لجبهة البوليساريو، إن إقامة المؤتمر يخالف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ويعرقل جهود الاتحاد لإحلال السلام في هذه المنطقة.

وشدد غالي على أن قمة الاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات المنعقدة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، في أديس أبابا كانت قد أكدت في قرارها رقم 6 "دعواتها المتكررة، وبشكل خاص إعلانها المعتمد في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة في أديس أبابا من 30 إلى 31 يناير/ كانون الثاني 2015، لمنتدى كرانس مونتانا، المنظمة التي يوجد مقرها بسويسرا، لتحجم عن تنظيم ملتقياتها في مدينة الداخلة، في الصحراء الغربية، ودعت كافة الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني الأفريقي وفاعلين آخرين ذوي صلة إلى مقاطعة الملتقى القادم المقرر عقده من 15 إلى 20 مارس/ آذار 2018".

وأكد زعيم البوليساريو أن "المغرب ألزمت نفسها من خلال انضمامها للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي واتفاقيات ومعاهدات الاتحاد الأفريقي المختلفة الأخرى، باحترام مبادئ الاتحاد الأفريقي وأهدافه المحددة ومنها احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال، ومنع استعمال القوة للتهديد أو استخدامها بين البلدان أعضاء الاتحاد".