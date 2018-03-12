وزير الخارجية الأردني يعقد مباحثات مع نظيره الإماراتي

يعقد وزير الخارجية الأردني يوم غد الثلاثاء، مباحثات مع نظيره الإماراتي.

عمان — سبوتنيك. وحسب وزارة الخارجية الأردنية، فإن "وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يلتقي وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لعقد مباحثات ثنائية".

وبحسب مراقبين فإن العلاقة الأردنية — الإماراتية لم تتأثر بالظروف السياسية المتغيرة.

© Sputnik. Alexander Masaltseva خط سكك حديدية يربط الإمارات بالسعودية

وأشار الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن "علاقة الأردن مع الإمارات والكويت هي أفضل من علاقته مع السعودية".

وتأتي هذه الزيارة في سياق زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين وفي فترات متقاربة، حيث أنه وفي مطلع شهر شباط/ فبراير من هذا العام زار العاهل الأردني أبو ظبي وعقد مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وتم خلال المباحثات التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تحقيق مصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها العادلة.

وزار مطلع الشهر الحالي نائب حاكم دبي ووزير المالية في دولة الإمارات العربية حمدان بن راشد آل مكتوم، الأردن وأجرى مباحثات مع مسؤولين أردنيين ومع العاهل الأردني تطرقت إلى الجوانب الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.