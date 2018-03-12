مركز المصالحة الروسي: خروج 76 شخصا عبر الممر الإنساني من الغوطة الشرقية

ووفقا ليفتوشينكو، يواصل المركز تلقي تقارير عن منع المسلحين الخروج من المنطقة، و قمع أي محاولة لتنقل المدنيين أثناء عمل "الهدنة الإنسانية".
وأضاف يفتوشينكو: " ونتيجة لذلك، يتزايد استياء السكان، الذي يؤدي إلى احتجاجات جماهيرية عفوية. لذا، حصل اليوم، في قرية كفر بطنة مرة أخرى تجمع لحشد من السكان المحليين ضد المسلحين، لدعم الجيش والحكومة السورية. في هذه المرة ، خرج إلى الشوارع أكثر من ثلاثة آلاف شخص. وطالب المدنيون بأن يغادر المسلحون القرية وتيسير العبور للممر الإنساني في جسرين".
ومع ذلك، عند محاولة خروج الناس في اتجاه الممر الإنساني، فتح المسلحون النار عليهم.
وأفاد رئيس المركز: "نتيجة لذلك ، وفقا للمعلومات المتاحة ، قتل خمسة أشخاص."
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