بالفيديو... الجيش السوري يقسم مواقع المسلحين في الغوطة

تتصاعد وتيرة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري باتجاه معاقل "جبهة النصرة" والمجموعات المسلحة المرتبطة بها في الغوطة الشرقية لدمشق، حيث حقق خلال الأيام الماضية تقدما كبيرا في عملياته وقد تمكن من السيطرة على أكثر من 45 في المئة من مساحة الغوطة الشرقية وفصل مواقع المسلحين عن بعضها البعض.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy بالفيديو... الجيش السوري يفاجئ مسلحا أطلق قذيفة من الغوطة ويقصفه بنفس اللحظة

سبوتنيك . أكد ضابط ميداني في الجيش السوري لمراسل "سبوتنيك" أن قوات الجيش السوري تمكنت من السيطرة على بلدة المحمدية ومسرابا، إضافة للالتقاء بالقوات المتواجدة عند إدارة المركبات مما أنهى التواصل بين مدينة "دوما" عن حرستا جغرافياً وجعلهما في حصار مطبق.

وأضاف المصدر: أن وحدات الجيش السوري تمكنت اليوم الاثنين من إحراز تقدم في منطقة الافتريس ومزارعها بعد أن جرى تطويقها من المحور الشمالي والجنوبي وأوقعت خسائر كبيرة بالمسلحين وتعمل حاليا على تمشيط المناطق والمزارع المحررة كما تساندها وحدات الهندسة بتفكيك العبوات الناسفة والألغام المنتشرة بكثافة.

وأكد المصدر: أن القوات السورية مدعومة بالطيران والضربات النارية الثقيلة تستعد للتقدم نحو ما تبقى من معاقل لـ"فيلق الرحمن" و"النصرة" في غرب الغوطة وتسعى ايضاً للوصول إلى عربين وعين ترمى وزملكا وجوبر والتي تحضر جنودها لهجوم واسع.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري قد سيطرت في وقت سابق على بلدة النشابية وقرى ومزارع اوتايا وحوش الصالحية وحوش خرابو وحزرما وبيت نايم ومزارع العب وكتيبة الدفاع الجوي وفوج النقل، فيما لازالت العاصمة دمشق تتعرض لسقوط قذائف تؤدي لوقوع ضحايا بين المدنيين.