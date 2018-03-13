"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير عدن

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الذي شهدته مدينة عدن، اليوم الثلاثاء 13 مارس/ آذار، واستهدف مقرا أمنيا.

وذكرت "رويترز"، نقلا عن وسائل إعلام تابعة للتنظيم الإرهابي، أنه أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قوات "الحزام الأمني" اليمنية المدعومة من الإمارات في عدن.

وكان انفجار بسيارة مفخخة، وقع صباح اليوم، مستهدفا مقرا أمنيا في حي المنصورة شمالي مدينة عدن.

وقال مصدر في الإدارة المحلية في المحافظة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "سيارة مفخخة استهدفت بوابة مطابخ قوات الحزام الأمني في حي الدرين بالشيخ عثمان، ما أسفر عن مقتل 3 على الأقل وإصابة آخرين".