طيران التحالف يشن غارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب اليمنية

قال مصدر محلي تابع لجماعة "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن غارتين، صباح اليوم، على مديرية صرواح في محافظة مأرب، ولم يتم حصر خسائر الغارتين حتى الآن نظرا للأوضاع العسكرية الملتهبة في تلك الجبهات.

© REUTERS/ Faisal Nasser طيران التحالف يشن 14 غارة على محافظتي حجة وعمران في اليمن

وأضاف المصدر، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء 13 مارس/آذار، أن عملية حصر خسائر الغارات قد تتأخر لساعات نظرا للعمليات التي يقوم بها طيران التحالف لاستهداف أي متحرك على الأرض، وهو ما قد يؤخر عمليات نقل القتلى وإسعاف المصابين لساعات طويلة.

ومن جانبه قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 13 مارس/آذار، إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للتحالف في مرتفع الفراص في منطقة الأجاشر الاستراتيجية بمنطقة الجوف.

كما أشار إلى أن المدفعية قامت بإطلاق عدد كبير من القذائف على تجمعات للجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء بنجران.