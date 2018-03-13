إسرائيل تعتقل 21 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 13 مارس/ آذار، 21 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم سيدة وفتاة شابة.

© Sputnik. Issam Al-Rimawi صافرات إنذار ودخول الملاجئ ضمن تمرينات واسعة في إسرائيل

اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين من القدس وآخرين من محافظة الخليل وطولكرم، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية

واشتبك فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية أمس الاثنين أثناء احتجاجات ضد تدابير إسرائيلية اتُخذت إزاء طلاب جامعة.

واحتج طلاب من جامعة بيرزيت ضد غارة شنتها القوات الإسرائيلية على الجامعة الأسبوع الماضي.