روسيا ترصد 11 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مجموعة مراقبة خفض التصعيد: المدنيون لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسبب قذائف المسلحين

موسكو- سبوتنيك . وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 11 خرقا، وبدوره رصد الجانب التركي 12 خرقا.

وأضافت الوزارة في نشرتها: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، وقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 11 خرقا في المحافظات التالية: حلب (3) واللاذقية (6) ودمشق (2).

أما الجانب التركي فرصد 12 خرقا في محافظتي، إدلب (4) ودمشق (6) ودرعا (2).

يذكر أن غالبية حالات إطلاق النار بشكل عشوائي من مدافع الهاون والأسلحة الخفيفة تم رصدها في المناطق التي تسيطر عليها العناصر التابعة للجماعات الإرهابية.

وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي لم يقم خلال الـ24 الساعة الأخيرة بتنفيذ أية عمليات إنسانية.

وبشكل عام ما زال إجمالي عدد العمليات الإنسانية يبلغ 1769 عملية،

وبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها 2484.2 طن.

كما تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 81 شخصا.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 73305 أشخاص.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية تم توقيع 3 اتفاقيات حول انضمام قرى حوايز والجوايجة والشارية إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وبذلك ما زال يبلغ إجمالي عدد هذه المراكز 2434 مركزا سكنيا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.