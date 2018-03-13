جاويش أوغلو: روسيا وتركيا تعملان على تفادي العنف في الغوطة وإدلب

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده وروسيا تعملان على تفادي العنف في الغوطة الشرقية وإدلب في سوريا.

موسكو- سبوتنيك . وقال الوزير التركي، اليوم الثلاثاء 13 مارس/ آذار، خلال لقائه مع طلاب معهد موسكو للعلاقات الدولية: "نحن نرى ثمرة حوارنا مع روسيا حول سوريا ، تشكلت هناك مناطق آمنة. لقد خطينا خطوات كبيرة لنخلق بؤرة استقرار في سوريا".

وأضاف: "بالطبع توجد مخالفات في الغوطة الشرقية وإدلب، لكن علينا أن نوقفها، ونحن الدول الضامنة الثلاث [روسيا، تركيا وإيران]، نكافح لنوقف العنف هناك".

من جهة أخرى، ذكر وزير الخارجية التركي أن بلاده لن تستخدم منظومة "إس-400" خلال عملياتها في سوريا.

وأضاف: "إس-400" منظومة دفاعية ونحن سنستخدمها فقط في حال الهجوم على تركيا. ونحن لن نستخدم المنظومة الروسية خلال عملية غصن الزيتون في عفرين".