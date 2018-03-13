العبادي يعلن إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية للرحلات الدولية

وأضاف العبادي أنه "سيتم ربط منظومة التحقق (البايسز) الخاصة بمطارات الاقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الأخرى وربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في مطاري أربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية بحسب القانون"، مبينا أن "هناك العديد من الفقرات في الأمر الديواني التي وضعها حرصا منه على حقوق ومصالح المواطنين في إقليم كردستان والعراقيين جميعا".
وتابع أنه "سيتم كذلك تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مطارات الإقليم ومنافذه، والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية، تضم ممثلين عن جميع السلطات المعنية في المركز والإقليم وترفع تقاريرها إلى القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله".
وكانت الحكومة العراقية، أعلنت مؤخراً استمرار الرحلات الداخلية مع إقليم كردستان، مشترطة السيطرة على منافذه ومطاراته لعودة الطيران الدولي.
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