حملة التلقيح السورية تقوم بتطعيم الأطفال الخارجين من الغوطة الشرقية

باشرت حملة التلقيح السورية الوطنية بتلقيح الأطفال الخارجين من الغوطة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بعد معاينتهم من الفرق الصحية الموجودة في المكان.

الغوطة الشرقية — سبوتنيك. ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" من مكان الحدث أنّه بالتزامن مع وصول المدنيين قامت فرق تابعة للصحة بمعاينة الواصلين كما قام فريق حملة التلقيح الوطنية بتلقيح الأطفال الخارجين من الغوطة الشرقية.

© Sputnik. MOHAMMED MAAROF مراسل "سبوتنيك": خروج المجموعة الثانية من المدنيين من بلدة دوما في الغوطة الشرقية

وقال سفيان محمد من حملة التلقيح الوطنية لـ"سبوتنيك": "قمنا بتنفيذ حملة التلقيح الوطنية للأطفال الخارجين من الغوطة الشرقية"، مضيفاً "لقحنا حتى الآن 21 طفلاً، ونحن بانتظار تلقيح باقي الأطفال في الدفعتين اللتين خرجتا اليوم من الغوطة".

وأوضح محمد: "اللقاحات التي أعطيناها للأطفال هي ضد مرض شلل الأطفال، وشملت الأطفال من عمر يوم إلى ما دون الخمس سنوات".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" عن خروج حوالي 100 مدني اليوم من الغوطة الشرقية، وذلك بعد اتفاق حول إخراج مجموعتين من المدنيين من بلدة دوما إلى نقطة العبور في مخيم الوافدين.

هذا وقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم 25 شباط/فبراير الماضي، القرار رقم 2401 والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.