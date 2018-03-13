السودان يبدأ طريق "النووي"... وقرار رئاسي بشأن اليورانيوم

أعلنت وكالة السودان للأنباء أن وفدا سودانيا يتقدمه وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى يزور روسيا، لتوقيع وثائق بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية.

© REUTERS/ POOL تعاون سياسي جديد بين السودان وقطر

وأوضحت الوكالة ، أن الوفد السوداني يضم موسى عمر وكيل الوزارة وناصر أحمد المصطفى، مدير الإدارة العامة للتوليد النووي بالوزارة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الوفد سيلتقي "قيادة شركة روس أتوم الروسية المعنية بتطوير مشروعات الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

ونقلت الوكالة عن محمد عبد الرحيم جاويش المتحدث باسم وزارة الكهرباء السودانية إفادته، بأنه "سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي للتعاون في مجال الاستشارة الجماهيرية لمشروعات محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، ومذكرة تفاهم ثانية في تنمية الموارد البشرية ورفع القدرات، إضافة لتوقيع خارطة طريق لتنفيذ خطة تطوير المحطة النووية".

ولفت المصدر إلى أن السودان "وقع مذكرة تفاهم مع روسيا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في يونيو 2017، واتفاقية الاستخدام السلمي للطاقة النووية في نوفمبر 2017 في سوتشي بحضور الرئيسين البشير وبوتين، كما تم توقيع اتفاقية تطوير مشروع المحطة النووية في الخرطوم في ديسمبر 2017".

وفي سياق متصل، فتح السودان الباب للاستثمار في مجال اليورانيوم، بعد التشاور مع الجهات الأمنية في البلاد.

© AFP 2018/ ASHRAF SHAZLY السودان يفتح الاستثمار في اليورانيوم

وأقر الاجتماع الدوري لضبط سعر الصرف والذي شارك فيه الرئيس عمر البشير بالقصر الجمهوري، أمس الاثنين 12 مارس/ آذار، فتح الاستثمار في مجال اليورانيوم، حسب وكالة الأنباء السودانية.

ووافق المجتمعون على تعديل عدد من القوانين الخاصة بالتجارة والنقد الأجنبي والثروة المعدنية.

وقال حاتم السر، وزير التجارة إن الاجتماع أوصى بأن يعاقب المتلاعب فى شهادة المنشأ بأشد العقوبات.

وأكد على سالم، وزير المعادن أن بنك السودان اشترى ما يعادل 75% من إنتاج الذهب.

وكان بنك السودان المركزي أعلن في فبراير/ شباط الماضي، أنه قرر خفض سعر صرف العملة المحلية الذي تتداول به البنوك معروضها الدولاري الشحيح إلى نطاق حده الأقصى 31.5 جنيه سوداني للدولار الأمريكي.