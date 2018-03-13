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    الوضع في ريف دمشق، الغوطة الشرقية

    ما هي أسباب تهديدات واشنطن بتوجيه ضربات صاروخية إلى دمشق

    © Sputnik. Michael Voskresensky
    العالم العربي
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    تحدث إلدوس يارولين البروفيسور في العلوم السياسية بجامعة دول المحيط الهادئ لإذاعة "سبوتنيك" عن أسباب التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربات صاروخية إلى دمشق، قائلا: تأتي تهديدات الولايات المتحدة بضرب دمشق عسكريا، كردة فعل على خطاب الرئيس بوتين إلى الجمعية الاتحادية الروسية، ولمعرفة ما هي استعدادات روسيا وردها.

    وأضاف إلدوس يارولين: "يشن الجيش السوري هجوما ضد الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية ويحاصرها، وقد استطاعت القوات الحكومية السورية أن تشتت وتقسم الفصائل المعارضة المسلحة المتطرفة إلى حد كبير في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وقد عرضت عليها الخروج من الغوطة الشرقية وفتحت لها ممرات آمنة، لذا فإن الولايات المتحدة تريد فعل أي شيء من أجل إضعاف  قبضة روسيا على الفصائل المسلحة المتشددة في الغوطة الشرقية، وإلا فإن الأمريكيين سوف يخسرون ليس فقط سوريا بل وكثيرا من النقاط في الشرق الأوسط، لذلك تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط في الأمم المتحدة والتهديد المباشر بتوجيه ضربات عسكرية إلى دمشق، كي تتوقف روسيا عن دعم الرئيس بشار الأسد، وكل ذلك هو عبارة عن اختبار لروسيا إن كانت مستعدة للذهاب إلى النهاية أم لا".

    الوضع في ريف دمشق، الغوطة الشرقية
    © Sputnik. Michael Voskresensky
    روسيا تحذر أمريكا من استخدام اتهامات فارغة لتبرير شن ضربات ضد سوريا

    وكانت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن نيكي هايلي قالت، موجهة الكلمة للحكومة السورية: "الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للتحرك إذا تطلب الأمر مثلما فعلت العام الماضي عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية للحكومة السورية بسبب هجوم بالأسلحة الكيماوية أسفر عن سقوط قتلى".

    وكان رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف قال إن المسلحين السوريين يعدون استفزازا باستخدام مواد كيميائية في سوريا، وذلك لتبرير ضربة أمريكية على دمشق.

    وأضاف أنه تتوفر لدى روسيا معلومات موثوقة حول إعداد المسلحين لعملية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين لتظهر كمل لو أن القوات الحكومية السورية هي التي نفذتها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تخطط لاتهام القوات السورية بعد ذلك باستخدام الكيميائي.

    القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © AFP 2018/ Jack Guez
    صحيفة: ضربات أمريكية إسرائيلية محتملة في سوريا

    وتابع: "وردا على ذلك تخطط واشنطن لقصف صاروخي على مواقع حكومية بدمشق".

    وشدد على أن روسيا سترد حال تعرض حياة العسكريين الروس المتواجدين في سوريا لأي خطر.

    وتابع: "في حال ظهور خطر على حياة عسكريينا ستتخذ القوات المسلحة الروسية إجراءات رد تجاه الصواريخ ومن يستخدمها. ولا تزال الإجراءات الهادفة لتطبيع الأوضاع حول العاصمة السورية مستمرة".

    انظر أيضا:

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    أخبار العالم, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
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