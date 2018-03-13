مفاوضات سرية بين السعودية و"أنصار الله" وتوجه الناطق باسم الجماعة إلى الرياض

كشف موقع "المشهد اليمني"، نقلا عن مصادر مقربة من قيادات وصفها بـ "الرفيعة" في جماعة "أنصار الله"، عن توجه الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام إلى العاصمة السعودية الرياض، من مكان وجوده في مسقط.

وقالت المصادر لمراسل "المشهد اليمني" في صنعاء ، إن "الناطق باسم الحوثيين توجه إلى الرياض للتفاوض بشكل مباشر مع السعودية التي تقود تحالفاً ضدهم منذ ثلاثة أعوام"، مؤكدة أن هناك "توجه لدى مليشيات الحوثي لتقديم تنازلات للمملكة العربية السعودية مقابل إيقاف الضربات الجوية ضد الحوثيين".

وكان "المشهد اليمني" قد نقل عن مصادر خاصة، مساء أمس الاثنين، أن هناك مفاوضات سرية بين التحالف العربي وجماعة "أنصار الله"، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الجارية في اليمن منذ ثلاثة سنوات، وتسببت في أسوأ كارثة انسانية في العالم، وفق توصيف تقارير أممية.

وأوضح الموقع، وفقاً لمصادر قال إنها على صلة بالحكومة الشرعية و"أنصار الله"، وأخرى مستقلة، أن "جوهر هذه التفاوضات يقوم على أساس عزل الحوثيين عن إيران مقابل القبول بمشاركتهم في إدارة البلاد، وعدم الاستحواذ عليها، وتشكيل حكومة تضم جميع أطراف الصراع".