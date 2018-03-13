تحالف فصائل قوى المقاومة الفلسطينية...نتعاون مع سوريا لإجبار المسلحين على الانسحاب من مخيم اليرموك

قال أمين سر تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية، خالد عبد المجيد، إن التحالف يعمل مع كل القوى والفصائل الفلسطينية الأخرى ومع الجهات المعنية في الدولة السورية لإجبار المسلحين على الانسحاب من مخيم اليرموك في دمشق بأسرع وقت.

© AP Photo/ Unrwa مساعدات إنسانية تدخل مخيم اليرموك وبلدتي الفوعة وكفريا في سوريا

سبوتنيك. وحذر عبد المجيد في تصريح له اليوم لعدد من وكالات الأنباء تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" المتواجدين في منطقة المخيم والحجر الأسود من أية تحركات أو محاولات خداع جديدة.

وأكد عبد المجيد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إجبار المسلحين على الانسحاب وإخلاء المخيم من السلاح والمسلحين بعد الانسحاب الذي جرى أمس من حي القدم.

وكان عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت، أمس، أخباراً عن إنجاز اتفاق لخروج المسلحين من منطقة //القدم — بورسعيد// وخروج عدد من الحافلات التي تقل عشرات المسلحين وذويهم من حي القدم باتجاه إدلب دون وجود تأكيدات رسمية من الحكومة السورية.

فيما كانت تنسيقيات المسلحين ذكرت منذ ثلاثة أيام أن الجيش العربي السوري أعطى فصائل "الجيش الحر" و"هيئة تحرير الشام" في حي القدم جنوب مدينة دمشق مهلة 48 ساعة للموافقة إما على المصالحة أو الخروج من الحي باتجاه إدلب.

وبالتزامن مع تنفيذ الاتفاق في حي القدم حاول تنظيم "داعش" الإرهابي استهداف وحدات من الجيش العربي السوري المتواجدة على أطراف منطقة القدم لعرقلة نقل المسلحين، وجرت اشتباكات بين الطرفين وتمكن الجيش العربي السوري من التصدي لمحاولة الهجوم مع استهداف مدفعية الجيش العربي السوري لمواقع إرهابيي "داعش" في مخيم اليرموك.