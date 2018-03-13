هجوم لـ"أنصار الله" ضد قوات التحالف في الجوف

نفذ الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء 13 مارس/ آذار، هجوما نوعيا على مواقع التحالف العربي في محافظة الجيش.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH أنصار الله" يعلنون مقتل 4 جنود سعوديين في جازان

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" ، لوكالة " سبوتنيك "، إن القوات المسلحة واللجان الشعبية قاموا بتنفيذ عملية نوعية على مواقع للتحالف في صفر الحنايا بجبهة حام بمديرية المتون بمحافظة الجوف.

وأوضح المصدر أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من جنود التحالف في مواقعهم بجبهة حام بالمتون، مشيرا إلى أن العملية الهجومية النوعية الواسعة في الجوف استهدفت أيضا معسكر السلان ووادي ملحان وجبهة وقز بمديرية المصلوب.

كما لفت إلى أن طيران التحالف شن غارة جوية كبيرة على مناطق بالقرب من مفرق الوازعية بمحافظة تعز.

في الوقت ذاته، أكد المصدر العسكري، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة إب داهمت وكرا لعناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي وقتلت قائدهم و2 من عناصره وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر.