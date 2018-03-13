هجوم لـ"أنصار الله" ضد قوات التحالف في الجوف

وأوضح المصدر أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من جنود التحالف في مواقعهم بجبهة حام بالمتون، مشيرا إلى أن العملية الهجومية النوعية الواسعة في الجوف استهدفت أيضا معسكر السلان ووادي ملحان وجبهة وقز بمديرية المصلوب.
كما لفت إلى أن طيران التحالف شن غارة جوية كبيرة على مناطق بالقرب من مفرق الوازعية بمحافظة تعز.
في الوقت ذاته، أكد المصدر العسكري، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة إب داهمت وكرا لعناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي وقتلت قائدهم و2 من عناصره وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر.
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