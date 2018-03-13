(بالصور)... الجيش السوري يضبط معملا لصك العملة الخاصة بداعش في دير الزور

أفاد مصدر عسكري أن "الجيش السوري ضبط معملا متكاملا لصك العملة الخاصة بتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في ريف دير الزور شرقي البلاد.

© Sputnik. Alexandr Demyanchuk عملة "داعش" النقدية تتلاشى في دير الزور

دمشق — سبوتنيك. وقال المصدر العسكري، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إنه "عثر على معمل متكامل لصك العملة المصنوعة من خلائط النحاس والفضة الخاصة بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في غرف تحت الأرض بعمق 10 أمتار في بلدة حسرات في ريف البوكمال الشرقي".

وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا).

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فقد فاق عدد الضحايا 350 ألف مدني، فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.